REFRONTOLO - Schianto a Refrontolo, all'incrocio tra via Crevada e la via Castellana: nell'incidente tra due auto sono rimaste ferite sei persone, di cui una in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto intorno alle nove del 2 maggio. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Traffico bloccato.