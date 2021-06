VEDELAGO - Una dichiarazione falsa in cui sosteneva di aver lasciato il proprio nucleo familiare per poter

così percepire illecitamente il reddito di cittadinanza. In questo modo un 25enne di Vedelago è riuscito ad intascare indebitamente ben 7500 euro. A incastrarlo le indagini dei carabinieri che lo hanno denunciato. Il ragazzo, oltre a rispondere del reato, dovrà restituire all'Istituto previdenziale i 7.500 euro finora percepiti. Le...

