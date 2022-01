Raid al Covid point di Dosson: è il quarto in un mese nelle strutture trevigiane

VILLORBA - E' il quarto "attacco" in un mese alle strutture trevigiane impegnate nel contrasto alla pandemia: a inizio dicembre il raid vandalico nei bagni del centro vaccinale dell'ex Maber di Villorba; a metà dicembre il danneggiamento all'impainto elettrico del centro tamponi di Altivole. Il 29 dicembre è toccato di nuovo all'ex Maber con una bombola di gpl, vuota, abbandonata nel parcheggio del centro, proprio in corrispondenza del cartello di accesso. Stanotte il raid al covid point a Dosson di Casier. Ignoti hanno rotto il vetro di una finestrella e tentato di forzare, senza riuscirci, la serratura del container per l'accettazione dei tamponandi, sito all'esterno del centro. Asportato anche un estintore dalla vicina tensostruttura (aperta, non ha porte) e due transenne utilizzate per incanalare gli accessi in strada sono state rinvenute nel fossato adiacente la strada. Nessun danno alla struttura del centro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Treviso. Indagini in corso.