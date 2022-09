TREVISO Prima salva una bambina afferrandola al volo dopo che era precipitata da un terrazzo al secondo piano. Poi viene premiato in comune a Treviso dal sindaco Mario Conte e viene abbracciato e ringraziato dalla madre della piccola. E ora finisce anche in televisione. Stavolta però non c'entra l'impresa da eroe di cui si è reso protagonista: Lorenzo Tassoni, 28enne di San Zeno, era nel programma di Rai 1 condotto da Amadeus "I Soliti Ignoti", non come concorrente ma come personaggio di cui scoprire l'identità. O meglio, i concorrenti dovevano scoprire chi fosse il suo parente (nel caso specifico la madre, Antonella Melioli) ma hanno sbagliato accoppiamento. Poco importa: per Lorenzo e Antonella è stata comunque un appuntamento da ricordare, in prima serata sulla rete televisiva nazionale.