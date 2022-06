Una targa per l'eroe di Treviso: commozione in Comune e tanti abbracci per Lorenzo Tassoni

Treviso premia l'eroe Lorenzo Tassoni, 28 anni, originario di Venezia, ma residente a Treviso, a San Zeno, è l’autore di quello che a Sant’Antonino tutti considerano un miracolo: ha salvato la vita a una bimba di 4 anni. Il ragazzo è stato premiato oggi, 27 giugno, con una pergamena e una targa ufficiale del Comune. Presente alla cerimonia anche la bambina che ha salvato, la piccola Nor, che a sua mamma Fatima, commossa per l'emozione, continuava a ripetere «Non piangere» e guardava a Lorenzo come al suo angelo custode. «Gli ho anche baciato i piedi, ma non è sufficiente - ha detto la mamma della piccola - Lui è il nostro angelo custode, un eroe». Eppure Lorenzo, non si sente un eroe e nemmeno un angelo: «Credo che chiunque si fosse trovato al mio posto avrebbe reagito così». Tanti gli abbracci che la Fatima ha dato a Lorenzo e al sindaco Mario Conte. In Comune anche la famiglia Tassoni.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Lorenzo ha salvato una bimba: «Non mi sento un eroe, chiunque... IL PERSONAGGIO Lorenzo, eroe di Treviso: «Ho sentito cadere il tablet, ho... TREVISO/VENEZIA Lorenzo, l'eroe che ha preso al volo la bimba caduta dal balcone:...

L'intervista all'eroe

Il fatto

Il commento a caldo dell'accaduto