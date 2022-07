Prosecco doc, la vendemmia già a fine agosto per le 12mila aziende viticole

TREVISO - Vendemmia del Prosecco doc tra fine agosto e i primi di settembre. Queste le previsioni del Consorzio: «La nostra denominazione utilizza alcune varietà: si comincia con Pinot nero utilizzato in bianco per Prosecco tradizionale e il rosso per il Rosé, e poi Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, - precisa Stefano Zanette, presidente del consorzio - inoltre dopo 8 o 10 giorni si vendemmia il Glera che è il vitigno base. Ma qualche ritocco nella raccolta può variare da area ad area a seconda di dove sono collocati i vigneti».

I dati del Prosecco Doc

La denominazione Prosecco Doc, che si produce in 9 province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, su oltre 28 mila ettari di vigneti, conta su un giro di affari di 3 miliardi di euro (2021) con 627 milioni di bottiglie, di cui 75,2% Spumante, 11,4% Spumante Rosé, 13,4% Frizzante. Il mercato estero assorbe il 79,5% delle vendite (circa 2,4 mld). I vitigni che danno origine al Prosecco si trovano esclusivamente nei territori dell'Italia nord-settentrionale, tra le Dolomiti e il mar Adriatico. Sono 12.312 le aziende viticole, 1.189 le aziende vinificatrici e 360 case spumantistiche.