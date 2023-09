VALDOBBIADENE - Tutto pronto per la Prosecco Cycling, che festeggia 20 anni: al via ci sarà anche Mike Ramseyer, l'estroso ciclista britannico che sta pedalando da Londra a Valdobbiadene per inaugurare l'evento. Mancano solo pochi giorni alla ventesima edizione dell'attesissima corsa ciclistica di Valdobbiadene (domenica 1° ottobre) e gli iscritti sono già quasi 2500, con 22 nazioni rappresentate e 600 stranieri attesi al via anche da oltreoceano. Tra questi, Mike Ramseyer, da anni amico e appassionato della Prosecco Cycling, che sta percorrendo 1.500 chilometri in dieci giorni dalla sua Londra per arrivare domenica, al via della corsa del prosecco, a cui non vuole assolutamente mancare. Per due motivi: sabato 30 settembre compirà 70 anni e all'indomani, festeggerà insieme a migliaia di appassionati i 20 anni dell'evento più atteso delle colline del Prosecco.

LA PRIMA ESPERIENZA

«Ho partecipato per la prima volta alla Prosecco Cycling nel 2014, scoprendo un evento unico al mondo - ha spiegato Ramseyer - Questa volta ci sono due compleanni importanti da festeggiare: i 20 anni della Prosecco Cycling e i miei 70. Sono sicuro che sarà una giornata indimenticabile. È un evento molto conosciuto all'estero che richiama anche tantissimi ciclisti britannici. Un successo meritato per una iniziativa che da sempre valorizza al meglio, e con originalità, le colline di Valdobbiadene». Per l'evento trevigiano, che nell'arco di 19 edizioni ha portato a pedalare oltre 50 mila appassionati provenienti da tutto il mondo, si annuncia un'altra edizione da ricordare. Gli iscritti sono ormai vicinissimi a quota 2.500, con 22 nazioni rappresentate, per un totale di 600 stranieri, tra cui, novità di quest'anno, persino uno che viene dallo stato sudafricano dello Swaziland. Per pedalare nel cuore delle colline di Conegliano e Valdobbiadene arriveranno anche da Stati Uniti e Canada, Brasile, Argentina e Colombia. Le regioni italiane rappresentate al via saranno invece 16, isole comprese. Più della metà dei quasi duemila italiani iscritti arriverà da fuori Veneto.

L'INDOTTO

«Prosecco Cycling continua a crescere - commenta l'executive manager Massimo Stefani - I numeri sono importanti e ancora in controtendenza rispetto alla realtà del settore. Basti pensare che prevediamo oltre 800 pernotti nel weekend, mentre il Grand Tour Gourmet, l'iniziativa che porterà i ciclisti a scoprire i prodotti enogastronomici del territorio con la possibilità di pranzare o cenare nelle strutture aderenti alla rassegna, promette di essere un ulteriore volano per l'indotto legato all'evento». Mike Ramseyer, che nella vita fa il consulente nel campo delle pubbliche relazioni e del marketing, è senza dubbio uno che ama le sfide, soprattutto in bicicletta.

LA SFIDA

Per questo sta affrontando, zaino in spalla, un viaggio di 1.500 chilometri che, a tappe forzate di 150 chilometri al giorno, lo porterà a Valdobbiadene giusto alla vigilia della corsa. Ramseyer aveva già fatto parlare di sé quando, nel 2016, in bicicletta, portò una bottiglia di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg di Villa Sandi dalle colline trevigiane a Londra, recapitandola ad uno chef britannico, Douglas Santi, che lo attendeva al Bellavita Expo London, il più grande evento dedicato all'enogastronomia italiana nel Regno Unito.