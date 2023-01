PAESE - Per testimoni la mongolfiera, le nuvole e il pilota. Così Alessandro ha posto alla sua Sara la domanda fatidica: «Vuoi sposarmi?» inginocchiandosi dentro alla cesta, mentre il pallone aerostatico dondolava dolcemente. Lei si è emozionata: tutto si sarebbe aspettata meno che una proposta di matrimonio tra le nuvole, per giunta nel giorno del suo compleanno. La mongolfiera che la scorsa Epifania ha sorvolato la Sinistra Piave, partita da Conegliano e atterrata poi a Mareno fra la curiosità delle persone presenti, racchiudeva un dolcissimo segreto: la promessa d'amore scambiata fra Alessandro e Sara. «Ci stavo pensando da un po' racconta Alessandro, trentenne, informatico di Paese A Sara poi le mongolfiere sono sempre piaciute. Così per il suo compleanno ho pensato di regalarle un volo. Nel mentre mi è venuta l'idea di darle l'anello mentre eravamo là fra le nuvole, solo noi due senza nessun altro, a parte il pilota Alberto».

L'ATTRAZIONE

Non è la prima volta che Alberto Pasin assiste alla promessa d'amore in volo. «Ci sono coppie che lo fanno, più che altro sono gli uomini che mi contattano perché vogliono regalare alla fidanzata un'emozione originale ed unica, sospesi nel cielo spiega il pilota - In realtà con le mongolfiere si possono svolgere tante attività. Alle sagre ed alle fiere facciamo dei brevi voli, adatti ai bambini, che sono molto apprezzati. In tempi recenti stiamo sviluppando un'attività turistica con il sorvolo delle colline patrimonio Unesco che viste dall'alto sono spettacolari. È una forma di turismo sempre più considerata, dall'alto lo spettacolo è assicurato e c'è tutto il tempo per gustarselo fino in fondo». La ditta di Pasin ha sede in Alto Adige o e sta svolgendo molte attività nella Marca, complici le colline Unesco che sorvolate sono uno spettacolo. A Mareno il pallone aerostatico era seguito da alcuni addetti che da terra, provvisti di corde, hanno coordinato l'atterraggio, avvenuto in perfetta regola su un ampio prato.

L'EMOZIONE

Durante il volo sono state scattate foto, girato il video della promessa. Una volta a terra c'è stata la cerimonia del battesimo aerostatico per Alessandro e Sara. La coppia è fidanzata da circa 5 anni. «Arriva il momento in cui ti senti pronto per fare il salto commenta Alessandro così ho acquistato l'anello, un solitario per restare sul classico. E mi è venuta l'idea della mongolfiera». A bordo, davanti al suo ragazzo che le ha dato l'anello chiedendola in sposa, Sara si è commossa, e ha pronunciato il fatidico sì.