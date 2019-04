Profughi, la Caritas e 4 coop si sfilano: caos migranti, finiranno negli hub

di Elena Filini

TREVISO «Il Decreto Salvini ha un obiettivo chiaro: far fallire il modello dell'accoglienza diffusa e riportare i richiedenti asilo negli Hub. Noi non prenderemo parte ad un bando che implicherebbe la rinuncia ad un modello di integrazione che ha dimostrato di funzionare. E qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di una nuova emergenza sociale». Non utilizza giri di parole Don Davide Schiavon per spiegare le decisioni della rete di cooperative che in città si occupano di accoglienza e ha deciso di...