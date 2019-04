Profughi accolti in coop e in parrocchia: la vita da ricchi dei tre spacciatori

BELLUNO Avevano trovato il loro posto magico i tre profughi africani sbarcati in Italia, qualche anno fa, e accolti a Belluno. Per chi scappa dalla guerra e dalla miseria quel posto magico potrebbe essere la struttura di accoglienza con vitto e alloggio gratis e 2 euro e 50 al giorno. Ma per loro no. Non era abbastanza. I tre profughi arrestati martedì mattina dalla Squadra Mobile di Belluno volevano essere ricchi. E per un periodo ci sono riusciti. Nema Sherif Hadara, 29enne senegalese accolto alla cooperativa di Via Vittorio Veneto, Amadou Koma, 22enne gambiano, accolto in una struttura della coop in via Silonghe a Sedico e Lamine Faty, 35enne senegalese accolto in una parrocchia in città, avevano creato, dal nulla, una frequentatissima piazza di spaccio a pochi passi dal centro di Belluno. Quello era per loro il posto magico: il boschetto vicino alla spiaggia sul Piave, Lambioi Beach, dove avvenivano le cessioni di droga.





