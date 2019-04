Clandestini afgani nascosti nel camion dalla Serbia. L'autista: «Non lo sapevo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZOLEONE - Terzo caso nel 2019 in terra vicentina di profughi afgani che all’estero salgono nel cassone di un camion, si nascondono tra le merci caricatee dopo lunghe ore di viaggio arrivano in Italia e si fanno scoprire all’apertura del portellone per l’operazione di scarico. Alle 11 di ieri è entrato nel piazzale della Technogel Italia srl di via Bassanese Inferiore un camion partito dalla Serbia.L’autista aperto il cassone del rimorchio ha notato tra gli imballaggi due giovani uomini: fatti scendere e chiamato il 112 sono stati consegnati ai carabinieri di Sandrigo. Condotti in caserma per l’identificazione i due soggetti hanno dichiarato di essere afgani e condotti in questura a Vicenza hanno chiesto protezione internazionale. Al momento sono ospiti di una comunità di accoglienza di Sandrigo. È il terzo caso quest’anno dopo quelli di Cartigliano del 24 gennaio con sei afgani saliti nei Balcani in un tir bulgaro e di Zané del 27 gennaio con un afgano salito in Grecia pure su un tir bulgaro.