FARRA DI SOLIGO - Dalle fredde terre del nord Europa ai dolci declivi delle colline del prosecco. La giovane premier finlandese Sanna Marin ha scelto come meta per le sue brevi vacanze Villa Soligo, nel cuore delle colline decretate patrimonio dell’Unesco. La socialdemocratica, molto attenta ai temi dell’ambiente, è atterrata ieri pomeriggio all’aeroporto di Venezia. Direzione? L’hotel de charme, un buen retiro immerso nella natura, circondato da un panorama unico nel suo genere. È venuta in Italia in forma strettamente privata, con alcuni amici, e ieri sera, stanca dalle fatiche del viaggio, per ritemprarsi ha scelto di fermarsi a cena nel ristorante dell’albergo, gestito da Tino Vettorello.



IL MENU’

Un menù degustazione di sette portate annaffiato dall’immancabile prosecco. A scegliere di affidarsi completamente a chef Vettorello è stata la premier Marin che ha conversato amabilmente ringraziando, a fine cena, per la bella esperienza. Resterà pochi giorni, poco più del fine settimana, per vivere appieno una panorama davvero particolare. I suoi spostamenti per oggi contemplano una gita alla scoperta della sinistra Piave in forma strettamente privata e riservata.



IL COMMENTO

Il presidente della Regione Luca Zaia commenta: «Siamo onorati di ricevere nell’area patrimonio dell’umanità una personalità del calibro di Sanna Marin. È la conferma di un sogno che diventa realtà, ovvero che quest’area potesse diventare meta dell’interesse di un turismo internazionale di altissima qualità. Il motore dietro tutto questo si chiama area patrimonio dell’umanità«. Il governatore guarda avanti. Ma il suo sguardo si volta anche indietro, a chi è venuto prima del benessere portato da un vino unico al mondo, commercializzato con maestria, qual è il prosecco. «Penso che sia il giusto riconoscimento per chi si è spaccato la schiena per anni senza mai vedere queste terre diventare ricche - afferma Zaia - perchè siamo nell’ambito di un’agricoltura eroica, particolarmente difficile, che oggi ha questo riconoscimento e che può contare su questo interesse internazionale». E, poi un augurio che sa di certezza: «Non è la prima e non sarà l’ultima volta che le colline del prosecco verranno visitate da personalità di fama internazionale. Dovremo abituarci a queste incursioni graditissime. Quindi benvenuta al premier finlandese. Il Veneto la accoglie a braccia aperte».

E il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin: «Se il premier finlandese è in vacanza da noi, è venuta in visita privata. Io non ne so nulla ma le auguro di trascorrere giorni speciali in un hotel quattro stelle superior circondata da un paesaggio che è stato decretato patrimonio dell’umanità e che le resterà negli occhi e nel cuore a lungo».