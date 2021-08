Auto esce di strada e prende fuoco: resta incastrato e muore carbonizzato

PONTE DI PIAVE - Tragedia sulla strada a Ponte di Piave. Un'auto è uscita di strada e ha preso fuoco: il conducente è rimasto incastrato all'interno della vettura in fiamme ed è morto carbonizzato. La fuoriuscita è avvenuta oggi pomeriggio, 19 agosto, verso le 16. L'auto stava percorrendo viale Vittoria, la provinciale 117 che collega la frazione di Busco all'altra frazione di Levada. Quando i soccorritori del Suem sono arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco per l'automobilista era ormai troppo tardi. Il corpo è stato estratto carbonizzato dall'abitacolo. Anche l'elicottero di Treviso Emergenza si era alzato in volo. Tutto vano. In viale Vittoria sono intervenute anche la polizia stradale di Treviso e la polizia locale di Ponte di Piave per eseguire i rilievi.

APPROFONDIMENTI SANTA LUCIA DI PIAVE Esplosione per una fuga di gas, gravemente ustionato il proprietario