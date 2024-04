Scatena la rissa nel locale e poi aggredisce i carabinieri che tentano di fermarlo: 39enne arrestato

PONTE DI PIAVE (TREVISO) – Arrestato nel corso della nottata di oggi, mercoledì 3 aprile, un 39enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo aveva dato in escandescenze all’interno del pubblico esercizio di via Postumia, scatenando una lite tra gli avventori presenti nel locale. All’arrivo della pattuglia dei militari dell’Arma, alle 2 della notte, i carabinieri notavano il 39enne che stava litigando con un altro avventore. Alla loro vista l'uomo tentava di scappare per evitare l’identificazione, opponendo resistenza e rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Gli sono state contestate altresì le lesioni lievi procurate ai due militari dell’Arma, intervenuti a calmarlo. Il 39enne è stato rimesso in libertà e l’udienza è stata aggiornata al 6 maggio prossimo.