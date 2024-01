TREVISO - Mamme in rivolta contro la decisione della Mom di tagliare gli autobus con pochi passeggeri. Ora spunta anche l’ipotesi di una class action per chiedere il rimborso degli abbonamenti. La sforbiciata si è concentrata nei fine settimana. Il punto è che, per quanto non affollati, i mezzi in questione consentivano a diversi ragazzi di spostarsi tra i quartieri e il centro storico. Soprattutto di sabato. Adesso, invece, la riduzione delle corse costringe le famiglie ad accompagnarli e ad andarli a prendere in auto. Anche perché tornare a casa dopo le 20, in alcune zone della città, è una missione quasi impossibile.

Treviso. Corse degli autobus Mom tagliate, le mamme protestano, il presidente della Provincia Stefano Marcon replica: «E' solo una riorganizzazione»



LA PROTESTA

« Mom dovrebbe rimborsare gli abbonamenti annuali. È una cosa vergognosa far pagare la gente e poi tagliare improvvisamente le corse, cambiando le carte in tavola – attacca Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Pd – le cose sono due: o scattano i rimborsi per chi ha pagato per tutto l’anno oppure Mom torna a garantire i collegamenti che erano previsti all’inizio. Francamente non vedo tante altre possibilità » . Non si parla di pochi euro. L’abbonamento annuale al servizio urbano costa quasi 300 euro per uno studente, 370 euro per un lavoratore e oltre 400 euro se si fa l’ordinario impersonale. « Sono già stata contattata da diverse famiglie che si sono trovate in difficoltà – aggiunge Tocchetto – è proprio inutile parlare di città green se poi si procede in questo modo » . Tra le linee ridotte nei fine settimana ci sono la 7 tra il Sant’Artemio, la stazione e i quartieri di San Lazzaro e San Zeno; la 21 tra Treviso, Paese e Castagnole; la 55 tra Merlengo, Santa Bona, stazione, San Zeno, Sant’Angelo, Canizzano e Quinto. Solo tra queste nei giorni festivi sono sparite 24 corse, il 33% del totale (da 72 a 48). E così via.