Incidente a Chiarano. Autobus della Mom tamponato da un'auto mentre faceva salire a bordo gli studenti: due feriti

CHIARANO (TREVISO) - Violento tamponamento con feriti questa mattina, 17 gennaio, lungo la Strada Provinciale 54 tra Chiarano e Cessalto. L'incidente tra un autobus della Mom e un'auto è avvenuto alle 7.15 all'altezza dell'incrocio per Noventa, dove il Comune di Chiarano aspetta da anni la realizzazione di una rotatoria. Il bus era fermo in attesa di far salire i passeggeri, per la maggior parte studenti, quando è stato centrato da un'auto.

La dinamica

Un'auto in direzione Oderzo ha tamponato l'autobus fermo della Mom, per il violento impatto l'auto è stata catapultata in un fosso a destra della carreggiata. Fortunatamente, gli occupanti e il conducente dell'autobus sono rimasti illesi. Le due persone all’interno dell'auto, entrambe ferite, sono state trasportate ai pronto soccorsi di Oderzo e San Donà di Piave con codici di media gravità, ma non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti soccorritori e la Polizia Stradale per i rilievi, mentre la polizia locale di Chiarano ha contribuito a mettere in sicurezza la viabilità.