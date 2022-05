La pista da corsa per i levrieri bloccata dalle polemiche: un video per dare voce agli animali

MASERADA - La guerra sulla nuova pista per i levrieri a Maserada tra animalisti, contrari al progetto, preoccupati da corse illegali, e l'amministrazione comunale sta al momento nuocendo solo a loro: i levrieri. Che da anni attendono un luogo dove poter dar sfogo al loro istinto più forte: correre. Per questo alcuni padroni degli elegantissimi cani si sono uniti e con alcuni video hanno deciso di far parlare le immagini. "Dopo la polemica innescata dalle varie associazioni contro la costruzione della pista a Maserada sul Piave, al di là di quello che succederà fra le grandi istituzioni quali Enci e comune di Maserada, la ferita più grande l’hanno subita i proprietari dei cani che praticano questo sport, membri della famiglia che amano più di loro stessi"

