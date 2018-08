â€‹E dopo la pioggia l'acqua del Piave diventa rosa: «Dall'alto uno spettacolo incredibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Ilvisto dall'alto è un lungo serpente dai colori cangianti: verde di varie tonalità, bianco e marrone delle zone in secca, qualche volta grigio quando l'acqua ribolle e scorre impetuosa, le poche volte che ancora accade. Giovedì mattina invece era diverso. In certi tratti le acque erano. Non di un rosa pallido, ma una tonalità intensa, mai vista prima. Lo spettacolo è stato immortalato da alcune, un pilota dall'Aeroclub di Belluno ma residente a Treviso, a ridosso dal centro.