TREVISO - I Musei Civici i Treviso saranno aperti dalle 10 alle 18 anche il giorno di Pasqua e lunedì dell’Angelo. Al Museo di Santa Caterina si potrà visitare la collezione permanente con la sezione archeologica, la Pinacoteca e la chiesa di Santa Caterina con il ciclo di affreschi di Tomaso da Modena; oltre alla collezione permanente che raccoglie opere di artisti del Novecento tra cui Arturo Martini e Gino Rossi, al Museo Bailo sono gli ultimi giorni disponibili per visitare la mostra “Juti Ravenna 1897-1972. Un artista tra Venezia e Treviso”. Entrambe le sedi del Museo Nazionale Collezione Salce saranno aperte da venerdì a lunedì 1 aprile, dalle 10 alle 18, a San Gaetano con la mostra “Futurismo di carta. Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” e a Santa Margherita “Our Wonderful Country! Vacanze italiane alla Collezione Salce”. Alle gallerie delle Prigioni da venerdì a lunedì compreso (10-13 e 15.30-18.30) si potrà visitare la mostra “Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo”. L’esposizione, curata da Claudio Scorretti, Irina Ungureanu e Aman Mojadidi, propone i lavori di 162 artisti che vivono o hanno vissuto nei campi e insediamenti per rifugiati in tutto il mondo.

ODERZO

A Palazzo Foscolo da sabato a lunedì con orario 15-19, oltre alle collezioni permanenti della Pinacoteca “Alberto Martini”, Gamco e la “Collezione Attilia Zava” sarà possibile visitare le mostre temporanee “Vetro Vero Carlo Scarpa” dedicata a Carlo Scarpa – celebre per le sue creazioni architettoniche, i restauri, gli allestimenti magistrali ma anche come straordinario designer – e al suo rapporto incredibile e innovativo con il mondo del vetro e i maestri muranesi e la mostra “Alberto Martini. Dante e la Divina Commedia”. La Barchessa di Palazzo Foscolo accoglie invece le ricche collezioni archeologiche cittadine, il Museo archeologico “Eno Bellis” raccoglie in un percorso che dall’età preromana giunge fino alla tarda antichità.

SAN VENDEMIANO

Nelle sale espositive del Municipio è allestita la mostra di pittura di Loreto Martina “Forme migranti” a cura di Lorena Gava. L’esposizione che sarà aperta lunedì con orario 10-12 e 15-18 (chiusa domenica) presenta, la memoria personale della pittrice che inizia con il ritratto della madre e continua con altre tele dedicate a volti ed effigi familiari.

ASOLO

Al Museo di Asolo sarà possibile visitare la collezione permanente e la nuova sala espositiva interamente dedicata ad Eleonora Duse. Il nuovo allestimento, caratterizzato anche da una forte componente multimediale, vuole far rivivere gli oggetti della collezione dusiana: abiti, oggetti, fotografie e libri sono frammenti del mondo interiore dell’artista e parlano di lei, della sua vita vissuta in un difficile equilibrio tra dimensione personale e professionale. Chiuso domenica ma aperto lunedì orari: 9.30-12.30 e 15-11. La Rocca e la Torre civica saranno aperti dalle 10 alle 19.

MONTEBELLUNA

Aperto lunedì (chiuso domenica) con orario continuato 10-18 il MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra, dove è in corso la mostra “Spirito e Corpo. Fede e Alimentazione in guerra” dove attraverso installazioni immersive, numerosi reperti di rilievo, documenti d’archivio e riviste d’epoca provenienti da importanti collezioni private e prestigiosi musei, invita il visitatore a riflettere su come fede e alimentazione possano essere chiavi di lettura importanti per interpretare i conflitti di ogni tempo, anche quelli del nostro contemporaneo.

POSSAGNO

Il Museo Gypsotheca Antonio Canova resterà chiuso il giorno di Pasqua ma lunedì aprirà con orario 10-19 e propone il servizio di guida alle collezioni.