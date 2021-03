TREVISO Il park Dal Negro torna al centro delle cronache. Stavolta per colpa di un gruppetto di minorenni che ha preso di mira le auto di lusso in sosta nel multipiano di via Venier. Una serie di furti per i quali è stato denunciato a piede libero un trevigiano di 17 anni, scoperto da una volante della polizia mentre tentava di scappare dal parcheggio. Gli uomini della questura stanno continuando le indagini per scoprire i suoi complici,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati