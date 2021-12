Covid. Panevin cancellati a Treviso: il rischio assembramenti e contagi è troppo alto. Niente falò il 5 gennaio

TREVISO - I Panevin non si faranno: i tradizionali falò del 5 gennaio non potranno essere organizzati a causa del Covid e del rischio di assembramenti. A deciderlo il sindaco di Treviso Mario Conte. I nuovi positivi sono in continua crescita in Veneto e nella provincia di Treviso, così come i ricoveri: il rischio è altissimo e il cambio di colore per l'intera regione è a un passo. E così, dopo aver accantonato il Capodanno, con la tradizionale festa in piazza per l'ultimo dell'anno,i trevigiani dovranno molto probabilmente rinunciare a una delle feste più amate, sperando di poter tornare l'anno prossimoa contemplare fiamme e braci con i classici bicchieri di vin brulé fra le mani.