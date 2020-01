Panevin, a Ceneda torna quello dedicato ai bambini. Mancava da 6 anni

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Dopo sei anni, torna a Ceneda il panevin dei bambini. Sarà uno dei dodici panevin che, tra la sera del 5 e quella del 6 gennaio, verranno accesi da nord a sud della città tenendo così viva una tradizione popolare molto radicata nell'area del Vittoriese. L'accensione delle grandi pire di legna secca sarà accompagna da canti, pinza e vin brulé. E poi tutti con il naso all'insù, per verificare la direzione che prenderanno le faville e fare prognostici per l'anno.



Su iniziativa di varie associazioni e con in testa le mamme di Ceneda nell'area Rossi di via Malanotti alle 17.30 di domenica verrà acceso il panevin dei bambini, preceduto dalle 17 da letture animate. Dopo l'accensione farà capolino a Ceneda anche la befana che porterà ai bimbi dolci sorprese. Viene così recuperata e fatta rivivere una tradizione che si spense nel 2014. In quell'anno, per l'ultima volta, l'associazione Insieme per Ceneda organizzò il panevin a misura di bambino, sempre nell'area Rossi, con l'arrivo della befana e doni per oltre 400 piccoli. Poi l'anno successivo per ragioni tecniche e di sicurezza il passo indietro. E ora il ritorno.



«Il panevin dei bambini sarà la novità dell'edizione 2020 dei panevin spiega il vicesindaco Gianluca Posocco - In tutta la città, da nord a sud, saranno accessi 12 panevin tenendo così viva una tradizione. E le previsioni meteo dicono che dovrebbe essere una serata ventilata, dunque dovrebbe essere scongiurato il rischio delle polveri sottili che ristagnano sulla città a seguito delle combustioni. Cerchiamo dunque di tenere viva questa tradizione anche con il dovuto rispetto verso l'ambiente».



Dodici le richieste di accensione di panevin pervenute in municipio, tutte accolte dopo le opportune verifiche tecniche e di sicurezza. Tra gli appuntamenti storici, a Costa ci sarà prima dell'accensione del panevin la tradizionale fiaccolata a piedi fino al santuario della Madonna della Salute. In località Vinera il panevin della Lilt, e poi quelli di Fadalto, Longhere, San Giacomo. A Carpesica come tradizione l'accensione avverrà nella serata del 6 gennaio, giorno di Epifania. Panevin anche negli altri comuni del Vittoriese. A Cordignano sarà attivo un servizio di bus navetta che metterà in collegamento cinque panevin: il tour dei panevin partirà alle 19 dalle piazze delle varie frazioni. A Fregona torna il panevin nel prato vicino alla casa di riposo Casa Amica: alle 17.15 l'accensione, preceduta dalla benedizione del fuoco. Parteciperanno anche gli anziani ospiti, mentre gli alpini offriranno pinza e vin brulé.

