Tre giorni di torneo nella casa del tennis di Adriano Panatta: il doppio con Pennetta Cané e Camerin è un regalo al pubblico trevigiano. In campo i campioni dello sport.



TREVISO - Lui in tuta blu e rossa a righe. Paolino Canè di bianco vestito, le signore in nero con grinta. Impavidi, nonostante il vento ghiacciato che sa un po' di bora, sulla terra rossa. Che quartetto: Adriano Panatta e Maria Elena Camerin sfidano Flavia Pennetta e Paolino Canè. La vittoria è vederli insieme in campo a Treviso: poi a prevalere sono Adriano the boss e l'instancabile Camerin, padroni di casa. Ma al netto del doppio esibizione che scandisce il pomeriggio, quella al Racquet club è una bella tre giorni di sport e di incontri.



Entri nella club house e vedi due spalle giganti: Luca Toni sta bevendo un prosecco con Fabio Ongaro, Moreno Morello intutato si sposta verso il campo, Kristian Ghedina si attarda a tavola, Francesca Piccinini, glamour con occhiale scuro si fa intervistare, Riccardo Pittis saluta gli amici. Campioni e very normal people si mescolano in un clima scanzonato e amicale. «Ma che posto pazzesco è»? fa Flavia Pennetta che arriva con prole ed estrae il cellulare per riprendere la club house e gli impianti.



Per gli appassionati di tennis è una specie di Eden. Quando ti capita di bere il caffè con il tuo idolo e magari di farci anche un paio di palleggi? Magia della Padel champions cup organizzata da VPE20: sedici coppie in sfida in un torneo all'italiana che si conclude domani con la finale. E si scoprono amicizie. Quella di Pennetta e Camerin, ad esempio. «Sul cellulare siamo memorizzate rispettivamente come gemelle» ridono entrambe. Il pubblico affolla i campi e si assembra vicino alla terra rossa per applaudire il magnifico quartetto che fa bella mostra di sé in un incontro che non ha velleità agonistiche ma sono il piacere di radunare alcune stelle del firmamento del tennis. Mannaggia solo al tempo artico, che invita tutti a coprirsi bene. «Dai Penna, andiamo che si gioca» la richiama all'ordine the boss. «Ma tutte io?» lo scuote Camerin in campo ridendo. Adriano fa un po' il piacione, tocca con quella grazia evanescente che l'ha reso famoso, fa il pieno di applausi. Il leone tiene ancora la scena. «Si scherza, ci si diverte, ma chi se ne importa del risultato»? conclude Panatta tra un autografo e un selfie.