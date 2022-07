Tesi da 110 e lode sul paesaggio del Prosecco: Alessandra prima laureata della cattedra Unesco

VALDOBBIADENE - Una tesi da 110 e lode con una tesi sul paesaggio del Prosecco. È questo il prestigioso risultato conseguito nella giornata di ieri da Alessandra Bazzurro (originaria di Assisi) presso la Scuola di Agraria dell’Università di Firenze. La giovane studentessa umbra è così diventata la prima laureata nell’ambito della Cattedra Unesco, per di più con un interessante elaborato sul paesaggio agroforestale del territorio del Prosecco, recentemente iscritto nella World Heritage List dell’Unesco. La tesi di laurea di Alessandra, vista la particolare tematica trattata, ha inoltre già prodotto una pubblicazione scientifica su una rivista internazionale.

Al centro della tesi lo studio del territorio dove si produce una delle bollicine più amate in Italia e all’estero: il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Nelle colline della Marca, infatti, la qualità del paesaggio contribuisce in modo fondamentale non solo al valore culturale, ma anche alla qualità dell’ambiente e allo sviluppo economico dell’area. Nel dettaglio, la ricerca è stata sviluppata nell’ambito delle attività del piano di gestione del sito UNESCO coordinate dalla cattedra presieduta dal Prof. Mauro Agnoletti. Cattedra UNESCO per il paesaggio del patrimonio agricolo che è sostenuta dalla Commissione Nazionale UNESCO, il Ministero delle Politiche Agricole, il Consiglio d’Europa, la FAO e l'Unione Mondiale Forestale per favorire un approccio interdisciplinare su scala nazionale e internazionale.