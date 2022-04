CROCETTA DEL MONTELLO - Si è spenta il giorno di Pasqua Elisabetta Visinoni, importante pilastro, insieme al marito Loris Guarnier, dell’Antica Osteria Guarnier di Crocetta. Aveva 94 anni e una brutta caduta all’inizio dell’estate scorsa l’aveva destabilizzata facendole perdere la sua autosufficienza e peggiorando fino a domenica, giorno in cui se ne è andata mentre i figli Marika, Marina e Maurizio, che la accudivano quotidianamente, le stringevano la mano. La pandemia e i due incendi che avevano colpito recentemente il locale sfiorando la sua abitazione l’avevano ulteriormente fiaccata, anche se inizialmente sembrava aver attutito i colpi.

SAGGIA E ALTRUISTA

«Era una donna forte, intelligente e saggia, punto di riferimento non solo per la famiglia, ma anche per tutti coloro che gravitavano attorno a lei. Era anche una donna molto generosa e altruista, che si faceva spesso carico delle sofferenze e dei problemi altrui. Una donna con valori d’altri tempi ben radicati, ma comunque moderna e indipendente -raccontano commossi i figli- Soprattutto, però, è stata una mamma meravigliosa che ha donato amore immenso e incondizionato, mettendo sempre al primo posto l’unità e l’armonia della famiglia e una nonna orgogliosa, sempre presente e premurosa. Un esempio per tutti noi». Elisabetta, chiamata nonna Betta dai 5 nipoti e conosciuta da tutti come signora Lisetta, era originaria di Venezia e veniva a trascorrere le vacanze in queste zone di campagna portando con sé il fascino e l’eleganza di un altro mondo. Fu in uno di questi soggiorni estivi che conobbe Loris, figlio dei gestori dell’osteria Guarnier, già allora sosta di chi da Padova o da Venezia andava verso la montagna. Fu lei, poi, ad affiancarlo nell’attività di vendita di automobili, fino quando, a fine anni 70, l’intera famiglia prese la gestione del locale, trasformandolo a poco a poco da bar a ristorante. Così Elisabetta da impiegata iniziò ad indossare il grembiule da cuoca contribuendo ad accrescere la popolarità dell’Antica Osteria Guarnier.

LAVORATRICE INSTANCABILE

«È stata una lavoratrice instancabile ed entusiasta, con un grande spirito di sacrificio -continuano i figli- ha scelto di andarsene il giorno di Pasqua». «Tu che avevi una fede solida e radicata, tu che eri la personificazione di generosità, altruismo e amore, sei sempre stata il nostro faro illuminante e da lassù continua a indicarci la via. Fai buon viaggio e salutaci papà». L’addio verrà celebrato giovedì alle 16 nella chiesa di Nogarè, proprio accanto al locale. «Conoscevo Betta da una vita. Abitava poco distante da me. La ricordo come una grande lavoratrice, solare e dolce, con un gran senso della famiglia. Umile e disponibile verso tutti. Cuoca eccellente del bar Da Guarnier per tanti anni. Con tutto il cuore le più sincere condoglianze alla famiglia» conclude la sindaca di Crocetta Marianella Tormena.