ORMELLE - Incidente mortale oggi pomeriggio a Ormelle (Treviso): un motociclista ha perso la vita. Lo scontro un'auto e una moto è avvenuto verso le 17 nella frazione frazione di Tempio, all'incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Sul posto è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del Suem ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Susegana.