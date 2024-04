Incendio nella notte a Ormelle. Casa di tre piani distrutta dalle fiamme: nessun ferito, era disabitata. Cause al vaglio, non si esclude il dolo

ORMELLE (TREVISO) - Incendio nella notte a Tempio di Ormelle: le fiamme divorano una casa disabitata a tre piani.

Il rogo è divampato verso l'1.40 della notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile, in via Rai. Il fuoco ha intaccato l'intero edificio, una casa colonica. All'arrivo dei vigili del fuoco, lo stabile era completamente avvolto dalle fiamme e il tetto è crollato poco dopo: fortunatamente non ci sono feriti.

I pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Il dispiegamento di uomini e mezzi è stato notevole: sul posto sono arrivate squadre da Motta di Livenza, Conegliano e Treviso e con due autopompe, due autobotti e l’autoscala e 12 operatori. Ora sono in corso le operazioni di bonifica.

Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Non si esclude il dolo.