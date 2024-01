PADOVA - Ingiallita, consumata, stropicciata. Ma perfettamente leggibile e decisamente toccante. Una lettera spedita l’1 dicembre 1942 da un soldato in guerra sul fronte russo sarà riconsegnata domani pomeriggio, ottantuno anni dopo, alla famiglia padovana destinataria. Il merito è di un ragazzo di 22 anni, trevigiano di Maserada sul Piave, grande appassionato di guerre mondiali e collezionista di antichi cimeli. Conserva gelosamente moltissimi reperti ma questo no, questo è speciale e non poteva proprio tenerselo lui. Ha letto e riletto quelle due pagine, si è messo alla ricerca dei parenti del soldato e ieri li ha rintracciati grazie ad un appello su Facebook. Missione compiuta: eccolo, il lato buono dei social.