Chi era Vanessa Ballan, la 26enne uccisa: dalla seconda gravidanza al lavoro al supermercato

RIESE PIO X - Si chiama Vanessa Ballan l'ennesima vittima di femminicidio in Italia. Dopo l'allarme dato da un vicino di casa e dal marito rientrato in casa, i carabinieri hanno trovato la donna senza vita nella sua abitazione nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Sul corpo della vittima, varie ferite da arma da taglio, almeno sette quelle inferte al torace. Inoltre il viso tumefatto, la donna è stata picchiata prima di essere ammazzata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno sentito anche il marito della donna.

Vanessa Ballan, chi era

Aveva solo 26 anni Vanessa Ballan, la donna trovata morta sull'uscio di casa. Incinta da tre mesi del secondo figlio - il primo ha 4 anni -, era sposata dal 2013 con Nicola Scapinello, originario come lei di Castelfranco Veneto. La coppia si era trasferita da qualche anno a Riese, dove Vanessa lavorava come commessa al supermercato Eurospin. La collega del lavoro Sephora Longo descrive Vanessa come una «brava ragazza, con una vita tranquilla» ed è sotto choc per quanto accaduto. Lo stesso l'amica Ines Pagnon: «Conosco Vanessa e anche il marito, davvero non risco a capacitarmi di quanto accaduto».