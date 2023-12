Omicidio a Riese Pio X. Vanessa Ballan uccisa a coltellate davanti alla porta di casa: aveva 26 anni ed era incinta del secondo figlio. Fermato l'uomo in fuga: un ​kosovaro di 40 anni

RIESE PIO X (TREVISO) - Omicidio oggi, martedì 19 dicembre, in provincia di Treviso: Vanessa Ballan, 26 anni, è stata trovata morta all'ingresso di casa. Da una prima ispezione sul corpo sono stati riscontrati più colpi di arma da taglio.

A lanciare l'allarme è stato il compagno che rientrato a casa ha trovato la donna sanguinante a terra vicino all'ingresso di casa e ha così chiesto aiuto ad un vicino ed hanno chiamato il 118. Sul posto i carabinieri. Sul posto sono ancora presenti il sostituto procuratore di Treviso, Michele Permunian, e il medico legale, Antonello Cirnelli, che stanno ultimando gli accertamenti. Sulle mani della donna sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato disperatamente a salvarsi dalla furia dell'omicida.

FERMATO L'UOMO IN FUGA

Nel secondo pomeriggio i carabinieri hanno fermato l'uomo in fuga, si tratta di Bujar Fandaj 40enne di origini kosovare residente ad Altivole. Potrebbe essere il presunto assassino. Dai primi riscontri la vittima avrebbe avuto in passato una relazione con lui.

CHI ERA LA VITTIMA

L'omicidio si è consumato nella frazione di Spineda, nel comune di Riese Pio X. La vittima è Vanessa Ballan, sposata dal 2013 con Nicola Scapinello. Vanessa, commessa al supermercato Eurospin di Riese, è mamma di un bimbo di 4 anni che va all'asilo ed era incinta del secondo figlio al terzo mese di gravidanza.

L'attesa del secondo figlio

Vanessa Ballan era incinta. La donna uccisa a coltellate, nella propria abitazione di Rio Pio X attendeva il secondo figlio da alcuni mesi. La conferma è arrivata dagli accertamenti medico legali in corso di svolgimento sulla salma. La notizia si era diffusa già da qualche minuto con l'arrivo, sul luogo del delitto, di alcune colleghe della donna, che avevano raccontato come l'amica fosse in astensione dal lavoro per maternità. Circostanza appurata anche dall'anatomopatologo presente sul posto e subito riferita ai titolari dell'inchiesta.

La ricostruzione del delitto

Vanessa e il marito conoscevano, secondo i primi riscontri, il presunto omicidia. Per questo motivo, secondo le ricostruzioni, Vanessa gli ha aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno, che non si trovava con lei nell'abitazione, è in stato di choc ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l'omicida. La coppia ha un figlio di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, e risiedeva da anni nella piccola frazione di Riese. Si tratta di un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari, e un negozio di parrucchiera, che la vittima frequentava.

Il marito sentito dai carabinieri

Il marito della donna trovata uccisa a Riese, Nicola Scapinello, è stato sentito dai carabinieri di Treviso, che stanno indagando sul delitto. Scapinello è un pavimentista. Non era in casa al momento dell'omicidio il marito della donna di 26 anni uccisa a coltellate. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, 28 anni, di ritorno dal lavoro verso mezzogiorno, avrebbe trovato la donna riversa a terra e, dopo un tentativo di rianimarla, avrebbe chiamato i soccorsi. I carabinieri al momento stanno indagando sulla cerchia di conoscenti della vittima. La 26enne sarebbe stata uccisa da una decina di coltellate al torace ma l'arma del delitto ancora non sarebbe stata rinvenuta. La vittima ha un figlio di 4 anni che al momento dell'omicidio era all'asilo.

Caccia al presunto omicida

Ma il presunto omicida della donna sarebbe un uomo che risiede ad Altivole, un comune vicino a Riese Pio X, attualmente ricercato: l'uomo, conosciuto dalla coppia, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto. Ma al momento le notizie sono ancora frammentarie.

ZAIA ANNULLA GLI IMPEGNI PUBBLICI

Alla luce del femminicidio di Vanessa, accaduto oggi nel trevigiano, il Presidente del Veneto Luca Zaia ha annullato la sua partecipazione questa sera, 19 dicembre, al concerto previsto al Teatro La Fenice di Venezia.