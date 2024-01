Omicidio del Piave, il pickup di Franco Battaggia immortalato nella zona dov'è stato trovato il corpo di Anica Panfile Video

Omicidio del Piave, tra gli elementi che inchiodano Franco Battaggia anche un fotogramma del lettore targa vicino al canale della Vittoria dove avrebbe poi scaricato il corpo senza vita di Anica Panfile. Il frame conferma quindi che il veicolo è proprio il pick up in uso all'ex Mala dal Brenta transitato la sera stessa della sparizione della 30enne. Un pick up dello stesso modello era anche stato filmato da una telecamera privata di via Barcador (nel video) che ne aveva registrato tre passaggi nella sera del 19 maggio.

A confermare che si trattava proprio del mezzo di Battaggia è stato il lettore targhe.

Omicidio del Piave. Franco Battaggia in silenzio davanti al gip, Anica Panfile uccisa dopo una lite occasionale, avvolta in un tappeto e gettata nel fiume