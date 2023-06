RIESE PIO X (TREVISO) - Come diventare arredatori: Arredissima ed Eurointerim inaugurano un’innovativa Academy. La holding veneta dell’arredamento ha appena formalizzato un accordo con l’Agenzia per il Lavoro padovana per far partire il corso. Lo scopo è quello di formare in maniera specifica per il settore giovani che ambiscono a diventare futuri arredatori. Ma non è tutto: un sistema di Intelligenza Artificiale sarà utilizzato come supporto alla selezione dei candidati.

Il progetto

Un’accademia per la formazione e la valorizzazione dei talenti, coadiuvata da un software di IA per selezionare il personale, quindi. È questo il progetto che Arredissima, leader nel settore arredo, realizzerà tramite la collaborazione con Eurointerim Spa Società Benefit. L’idea è di varare il progetto entro l’autunno, individuando la rosa di candidati che accederanno a un percorso formativo intensivo per diventare arredatori, figure, peraltro, sempre più richieste dal mercato. L’Academy, totalmente gratuita per i partecipanti (con vitto e alloggio compresi per i corsisti fuori provincia), partirà tra settembre e ottobre 2023 e si svolgerà in presenza presso la sede della holding nel Trevigiano. La docenza sarà affidata a esperti del settore che terranno sessioni di formazione tecnica relative alle competenze necessarie per la progettazione e la consulenza d’interni. Eurointerim, oltre a finanziare il corso tramite il fondo Forma.Temp, si servirà di “Joule for Talents”, un sistema di selezione innovativo, basato sull’Intelligenza Artificiale, per l’individuazione delle “soft skills” dei candidati. Si tratta di uno strumento in grado di combinare l’aspetto umano con le enormi potenzialità della tecnologia. Più nello specifico, l’algoritmo, attraverso un video, analizzerà le caratteristiche personali nella loro interezza - attitudini, valori, relazioni, carattere - incrociandole poi con le richieste dell’azienda. L’Academy andrà così a integrare il programma di formazione avanzata che Arredissima mette già gratuitamente a disposizione dei suoi dipendenti e collaboratori, per dar loro la possibilità di aggiornarsi con regolarità tramite l’apposita piattaforma all’interno della quale ciascuno ha il suo profilo personale caricato.

La linea

«Gli arredatori sono la nostra punta di diamante, ma paradossalmente fatichiamo tantissimo a trovare profili realmente in linea con le nostre effettive esigenze. Ciò che manca sono spesso le competenze trasversali, partendo dal presupposto che un arredatore non è soltanto un tecnico, ma ha anche il compito di consigliare e indirizzare il consumatore nelle sue scelte di acquisto - spiega Ottavio Sartori, co-fondatore di Arredissima, insieme al socio Franco Rinaldi - Siamo consapevoli dell’importanza che l’aspetto legato alla vendita ricopre, soprattutto per un’azienda come la nostra con tante sedi in Italia. Per questo ci siamo chiesti se non fosse il caso di cambiare approccio senza tuttavia abbandonare del tutto i metodi tradizionali di ricerca del personale. La pandemia, del resto, ci aveva già costretto a rivedere tanti paradigmi e la stessa figura dell’arredatore si è profondamente evoluta negli ultimi 15 anni, soprattutto per effetto della rivoluzione digitale. Il nostro stesso modello di business ha subito a sua volta un significativo stravolgimento: abbiamo messo a punto una nuova modalità di consulenza completamente telematica, sviluppando un sistema di progettazione online e sperimentando la realtà aumentata anche in fase di vendita. Stando così le cose, vien da sé che all’arredatore 5.0 è richiesta anche una certa dimestichezza con l’informatica e con le nuove tecnologie digitali. È qui che entra in gioco l’Academy, per valorizzare le risorse, mettendone in luce le capacità e sopperendo alle loro eventuali mancanze». Pionieristica, quindi, l’idea di Arredissima, e assolutamente nuova. La holding specializzata nella distribuzione di arredamento Made in Italy nel 2022 vantava un fatturato di oltre 100 milioni di euro e più di 450 dipendenti. L’azienda, che ha il suo quartier generale a Riese Pio X, conta più di 20 showroom in Italia.