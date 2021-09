ODERZO - È stata la donna di servizio a trovarlo impiccato nel garage di casa. Il 19enne, residente a Fratta di Oderzo, non ha lasciato scritti o biglietti per spiegare il terribile gesto. Il ragazzo era solo in casa in quanto i genitori erano in vacanza e ieri, informati della tragedia, hanno fatto precipitosamente rientro.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati