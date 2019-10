Pesta un nido di vespe mentre va a funghi: ricoperta di punture rischia di morire

di Laura Bon

NERVESA - A distanza di qualche giorno, resta il ricordo di una gran paura che avrebbe potuto trasformare in tragedia una giornata di festa. Ciò che peraltro una giovane di Nervesa ha vissuto nei boschi sopra Canal San Bovo, in Trentino, assieme ad alcuni componenti del gruppo micologico di Nervesa è a dir poco sconvolgente, nonostante il lieto fine. A raccontare l'avventura, che non ha oscurato il successo della mostra micologica appena conclusa, Paolo Gasparetto, presidente del Gruppo naturalistico montelliano, promotore dell'evento e, suo malgrado, co-protagonista di quella che poteva essere una tragedia.