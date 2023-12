- Ha lottato a lungo contro la malattia, mettendo sempre il suo sorriso davanti alle difficoltà. Si è spenta domenica sera la maestra, insegnante di religione allaDon Angelo Bertolin di Tencarola . E lunedì mattina è stato un rientro a scuola molto triste per le colleghe di lavoro, che in queste settimane di assenza si sono sempre tenute in contatto con lei con messaggi quotidiani. Poi l'aggravarsi delle condizioni e il triste ma doveroso compito, di informare gli alunni.Le maestre lo hanno fatto con tutta la delicatezza possibile e con il supporto dello psicologo dell'istituto. La maestra Chilin insegnava in tutte le 9 classi delle scuola elementare, ed era alla Bertolin da diversi anni. Una notizia che ha raggiunto in questi giorni non solo le famiglie dei 180 alunni della scuola, ma anche gli ex rappresentanti di classe e gli ex alunni che della loro maestra di religione conservano un caro ricordo. Lunedì mattina, ad informare le famiglie della morte della docente Chilin, è stata la dirigente scolastica Patrizia Trevisan con un saluto alla maestra Cinzia pubblicato anche nel sito dell'Istituto comprensivo 1 "Tomaso Albinoni" di cui la scuola Bertolin fa parte. «Dopo una lunga malattia, dopo aver lottato per tanti anni, ha raggiunto la pace e la serenità che niente e nessuno potrà mai più toglierle. Ci sia di esempio la sua forza vestita di leggerezza, il suo sorriso, il suo attaccamento alla vita e la sua ironia: incontrarla in atrio o lungo i corridoi, tra una lezione e l'altra o prima delle riunioni, era sinonimo di sane risate, quelle che partono dalla pancia tanto sono spontanee. Persona di grande spessore e intelligenza lascia nella nostra scuola e in tutti noi un grande vuoto che riempiremo ricordandola con il sorriso, come lei ci ha insegnato. Un pensiero carico di affetto e vicinanza ai suoi cari, in particolare ai due figli e al marito. A te Cinzia buon viaggio e grazie per ciò che ci hai insegnato attraverso il tuo esempio». I funerali saranno celebrati sabato alle 15 nella chiesa di Cristo Re a Padova.