Malore, incidente mortale a Nervesa della Battaglia. Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, conducente morta sul colpo

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Incidente mortale oggi, 19 febbraio dopo le 9.30, a Nervesa della Battaglia in via Granze all'altezza del civico 23. Si tratta di una fuoriuscita autonoma di strada dovuta ad un probabile malore. Dopo l'impatto, l'auto si è anche capovolta. La vittima è Pierina Barro, classe 1946 che, dopo l'impatto, è deceduta sul colpo. Sul posto i sanitari del Suem 118 invervenuti con l'elicottero da Padova, l'ambulanza e un'automedica da Montebelluna ma non hanno potuto far altro se non constatare il decesso della donna.

Bloccato il traffico in zona.