ODERZO (TREVISO) - Commozione e sgomento a Faè per la morte improvvisa di Dario Momesso, 71 anni, contitolare insieme ai fratelli Rodolfo e Vanes della notissima ditta Luigi Momesso srl, che si trova in centro alla frazione, davanti alle scuole elementari. Il gommista che quando poteva ancora dava manforte all’attività dell’azienda, era entrato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per un intervento che non presentava criticità. Gli esami avevamo rivelato la presenza di una formazione benigna, i medici si erano dichiarati d’accordo a rimuoverla per evitare che, nel tempo, potesse degenerare in tumore maligno. L’artigiano era stato sottoposto a intervento chirurgico e tutto sembrava esser andato per il meglio. Tanto che Dario Momesso si era risvegliato dall’anestesia.



IL RISVEGLIO

«Mio suocero – racconta il genero Alessandro – aveva superato l’intervento. I sanitari avevano chiamato la moglie Annalisa Cancian affinchè si recasse dal marito, poteva andare a trovarlo in camera. Mia suocera non ha fatto in tempo a raggiungerlo in reparto, non è neanche arrivata alla sua camera che i sanitari l’hanno fermata dicendole che c’era un problema, che suo marito Dario era stato portato in terapia intensiva, il suo cuore era andato in arresto cardiaco. Non sono riusciti ad evitare il decesso. Siamo tutti sotto choc. Mio suocero Dario domenica era qui tranquillo a Faè che giocava a rincorrersi con mio figlio e martedì è morto all’ospedale dopo l’operazione. Siamo tuttora increduli». Al momento non è stata fissata la data del funerale. «In ospedale ci hanno detto che intendono procedere con l’autopsia. Anche i medici sono distrutti, non si spiegano come ciò sia potuto accadere e vogliono cercare di capire cosa possa essere accaduto». La notizia della morte ha fatto rapidamente il giro della città, Dario Momesso era un volto notissimo. La ditta, fondata dal papà, e portata avanti dai tre figli, nel 2015 aveva festeggiato mezzo secolo di attività. L’artigiano era spesso in officina, una presenza carismatica e di formazione per gli attuali 15 dipendenti dell’attività.



IL RICORDO

«A me ha dato tanto – evidenzia commosso il genero Alessandro – mi ha accolto e trattato come un figlio». In famiglia era molto amato, dalla moglie Annalisa, dai figli Daria e Dimitri, dai nipoti. Una persona solare, positiva e generosa. A lungo era stato presidente della Bocciofila Stellini Artico Faè, gloriosa società sportiva che richiamava tantissimi appassionati al bar Cancian. La signora Annalisa, moglie di Dario, proveniva proprio dalla famiglia che gestiva il bar. L’attività di gommista era stata avviata dal padre Luigi, poi sviluppata proprio dai figli Dario e Rodolfo. Oltre ad Oderzo, nel tempo è stata aperta un’officina anche a Noventa di Piave. Si occupano di tutto ciò che attiene ai pneumatici, con particolare specializzazione rispetto ai mezzi pesanti.