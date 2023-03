RIESE PIO X - Hanno giocato per Tommy e a fine partita lo hanno ricordato con un video e una foto di squadra attorno alla sua gigantografia. Per ribadire, ancora una volta, che lui calcherà sempre il parquet insieme a loro. Ieri Tommaso Fabris, il 17enne ucciso da una meningite fulminante guardava i suoi compagni di squadra dalle foto appese al palazzetto. E poco importa se il risultato ha premiato gli avversari. Ieri per il The Basket Team di Riese la vera partita da vincere era un’altra. Non contro gli sfidanti del Basket Club Jesolo ma contro quel vuoto lasciato da Tommaso Fabris, il talentuoso cestista di Tezze sul Brenta (Vicenza) morto il 28 febbraio per una meningite batterica.



Il match di ieri pomeriggio era il primo giocato in casa dopo la tragedia che ha sconvolto l’intero mondo del basket regionale. Sugli spalti c’erano mamma Emanuela e papà Christian, come promesso. A fine partita sono andati ad abbracciare il coach e i ragazzi. Il papà ha fatto anche qualche tiro a canestro insieme a loro: il modo migliore per ricordare Tommy, appassionato da sempre della palla a spicchi. Qualche minuto prima, sullo schermo a led erano state proiettate le immagini del talentuoso cestista: agile, sorridente, generoso nel campo e nella vita. Nessuno gli toglierà mai il ruolo di guardia. «Abbiamo riempito il palazzetto di foto di Tommy, per sentirlo vicino» dice coach Filippo Campagnolo, ancora emozionato per il dopo partita, segnato dalla piccola commemorazione e dall’incontro con i genitori di Tommy: «Sono due persone straordinarie, con una grandissima forza d’animo». Una resilienza che è di esempio anche alla squadra: «Dobbiamo ricompattarci, non è facile dopo il colpo che abbiamo subìto. La squadra era distrutta ma ce la stiamo mettendo tutta» conclude l’allenatore. Il sogno del The Team è vincere il campionato serie C Gold e dedicare la vittoria a Tommy. Per ora sono secondi in classifica, alle calcagna di Jesolo, ma hanno ancora due partite da recuperare: «Ci crediamo tantissimo».