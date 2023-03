TRIESTE - Un successo con dedica a Tommaso Fabris. Può definirsi così l'impresa del The Team Riese sul campo del Cus Trieste. Bianconeri subito sotto (8-2, 17-5 e 22-7) con la squadra di coach Campagnolo "assente". Nel 2/4 è ancora il Cus a fare la partita (41-29 dopo 20'). Nella ripresa ecco la reazione (45-39) prima del nuovo allungo Trieste: 56-41 a 11'. Qui arriva la rimonta (e non è la prima della stagione ndr) con un parziale di 2-22 con Bizzotto, Volpato e Campagnolo mattatori da tre punti: 58-63. Si continua punto a punto (64-65); sul 71-70 con 17" da giocare il Cus sbaglia il tiro (senza toccare il ferro del canestro), recupera il rimbalzo e la gara finisce. Proteste Riese per l'infrazione dei 14"; gli arbitri si ravvedono e concedono poco più di 1" in fase offensiva al The Team. Schema per liberare Cappelletto che realizza la tripla del successo. Con dedica a Tommy.