Morto di meningite a 17 anni, gli organi di Tommaso salveranno cinque persone

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Morto di meningite a soli 17 anni, Tommaso Fabris dona gli organi a cinque persone. Il giovane spirato ieri, 28 febbraio, dopo il ricovero per meningite di tipo B all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, dopo l'ok della famiglia, ha donato gli organi. Nel corso della notte scorsa hanno operato diverse equipe di chirurghi per procedere con le delicate operazioni di espianto dopo che i genitori dello studente del liceo scientifico da Ponte di Bassano avevano dato l'ok alla donazione in seguito alla dichiarazione di morte da parte dei medici avvenuta intorno alle 17 di ieri, nell'Usl 7 Pedemontana.

La profilassi sui contatti del giovane

Il decesso ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni mettendo sotto profilassi 265 persone totali, di queste 60 sono già uscite dal controllo sanitario.