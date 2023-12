Morto in Brasile il prete missionario Edy Savietto: ucciso da un infarto a 51 anni

MONTEBELLUNA - E' morto in Brasile a soli 51 anni il prete missionario montebellunese don Edy Savietto. Don Edy aveva 51 anni, essendo nato a Montebelluna il 20 agosto 1972.

Ordinato sacerdote il 23 maggio 1998, è stato vicario parrocchiale a San Martino di Lupari, Maerne, San Donà di Piave e Cattedrale di Treviso; quindi, parroco di Olmi e Cavrie. Lo scorso anno, la partenza per il Brasile, “apripista”, per la diocesi di Treviso, di una nuova esperienza missionaria, in collaborazione con le diocesi di Padova e Vicenza. Il decesso è avvenuto improvviso per un infarto.

«Una notizia tristissima. Se n’è andato un uomo, un sacerdote, che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, con generosità e altruismo» dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, apprendendo della morte prematura e improvvisa di Edy Savietto. «Don Edy – aggiunge Zaia – mancherà a tutti, alle persone che assisteva come missionario in Brasile, e a tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano per le sue tante doti. A tutti, prima di tutto alla sua famiglia, rivolgo le mie più sentite condoglianze”