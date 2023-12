Treviso/Verona. Morto Carlo Guarienti, artista sperimentatore dei movimenti del Novecento. Aveva 100 anni

TREVISO - Morto l'artista Carlo Guarienti, sperimentatore tra "metafisica" e "sogno". Nato a Treviso nel 1923 da una famiglia originaria di Verona, si è iscritto poi alla facoltà di medicina dell'Università di Padova ma, sin da piccolo, coltivato la grande passione per la scultura e pittura. Noto per la sua lunga ricerca poetica e tecnica in linea con i movimenti del Novecento come la Metafisica, si è spento lunedì sera, 4 dicembre, nella sua casa di Roma a 100 anni. Una vita molto attiva la sua. La sua arte lo ha portato in giro per l'Italia e anche fuori. E' entrato in contatto con alcuni grandi italiani come Goffredo Parise, Federico Fellini, Dino Buzzati, Alberto Savinio e Giorgio de Chirico.