MORGANO (TREVISO) - Scontro fra due auto oggi, alle 16.40 circa, a Morgano, in provincia di Treviso. Due i feriti, uno lieve e uno più grave. L'incidente si è verificato in via Castellana, sul posto il 118, i carabinieri di Istrana e i vigili del fuoco.

