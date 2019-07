di Laura Bon e Mauro Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLPAGO - Di fronte ai primidiverificatisi, alcuni giorni fa, in undi, sono scattate, immediatamente, ledell'Usl. Ma ciò non è bastato ad evitare la morte, nell'arco di pochissimi giorni, di tutti gli esemplari, undici conigli, della realtà familiare. Ad ucciderli, come si legge nell'emessa ieri dal sindaco Paolo Guizzo, un caso conclamato di, variante Rhdv2. «Praticamente - spiega Guizzo - quando sono arrivati i risultati dei prelievi effettuati sui primi esemplari morti, tutti gli altri avevano già fatto la stessa fine». La malattia spaventa gli altri allevatori per questo l'Usl ha chiesto al Ministero il via libera per potertutti i conigli della zona di