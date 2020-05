​Rubano cosmetici e spintonano la commessa per scappare: 21enne arrestata, 16enne affidata ai genitori

Spintoni alla commessa per scappare dopo il furto di 127 euro di cosmetici nel negozio Tigotà di Montebelluna : per la rapina avvenuta ieri, 4 maggio, i carabinieri hanno arrestato una donna 21enne (G.H.) e denunciato la complice 16enne. Entrambe le donne sono di etnia rom e pregiudicate per reati contro il patrimonio e la persona. La 21enne è stata arrestata e posta ai domiciliari, la minorenne affidata ai propri genitori. © RIPRODUZIONE RISERVATA