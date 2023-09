Scoperte a rubare in un negozio di abbigliamento: le due ladre usavano uno "splaccatore" per rimuovere l'antitaccheggio

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Due donne sono state scoperte a rubare in un negozio. Si tratta di una 40enne e una 24enne del trevigiano che erano già sottoposte alla misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Noventa di Piave. In quel momento, stavano trafugando due paia di scarpe e uno "splaccatore", ovvero un oggetto magnetico utile a neutralizzare i sistemi di antitaccheggio, nel negozio "Quello giusto" in Via Biagi a Montebelluna.

I carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno poi trovato un'altro oggetto magnetico analogo e le hanno dunque deferite in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Contestualmente, le due donne hanno ricevuto un altro divieto di ritorno nel comune di Montebelluna per 3 anni.

La refurtiva è stata invece riconsegnata all'esercizio commerciale.