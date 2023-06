Solesino. Ragazzini spaccano la vetrata della tabaccheria e rubano sigarette elettroniche: hanno tra i 15 e i 16 anni

SOLESINO (PADOVA) - Denunciati 4 ragazzini tra i 15 e i 16 anni, residenti nella Bassa padovana, per una spaccata e un tentato furto a 2 tabaccherie di Solesino.

Gli adolescenti avevano rubato sigarette elettroniche, gratta e vinci, sigarette e denaro per un danno complessivo di circa 13 mila euro mentre in un'altra hanno tentato di rubare ma non ci sono riusciti.

Il furto è avvenuto lo scorso 20 maggio in un negozio di piazza Matteotti: la vetrata della porta d'ingresso è stata sfondata. I carabinieri hanno indagato, guardato le immagini delle telecamere e sentito i testimoni: così sono arrivati ai 4 giovanissimi. E durante la perquisizione a casa loro sono state trovate 25 sigarette elettroniche delle stesse marche rubate e 12 martelletti frangi-vetro. Uno dei ragazzini è stato anche segnalato alla Prefettura per possesso di una modica quantità di hashish.