Furgone si spezza in due nell'incidente: botto spaventoso prima di mezzanotte Foto

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Furgone si spezza in due nello schianto. Un botto spaventoso poco prima della mezzanotte di ieri, 12 gennaio, in via Caonada a Montebelluna: coinvolti un furgone ed una vettura.

Il furgone nel forte impatto si è addirittura spezzato in due. Lo schianto è stato davvero violentissimo e i due conducenti sono stati, è il caso di dirlo, miracolati: hanno infatti riportato solo lievi ferite. Sul posto i VV.F di Montebelluna, 118, forze dell'ordine.



Ultimo aggiornamento: 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA