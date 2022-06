Litiga con il titolare del bar, giovane in boxer lancia tavoli e sedie contro le vetrine

MONTEBELLUNA - Lancia i tavolini e le sedie contro la vetrina del bar alla Loggia di Montebelluna. Fermato dai carabinieri un giovane in stato di alterazione psico fisica che questa mattina, 16 giugno, intorno alle 10 ha avuto una pesante discussione con il proprietario del locale di via Mazzini, sotto la loggia vicino al Municipio. Dopo la lite, per motivi da chiarire, l'uomo vestito solo con un paio di boxer ha iniziato a lanciare sedie e tavolini. Ha anche staccato gli striscioni di un palco allestito nella vicina piazzetta. A documentare il tutto e ad avvisare i carabinieri sono stati numerosi cittadini che hanno assistitito al fatto. Bloccato dai militari, l'uomo è stato portato in ospedale dai sanitari del Suem chiamati per prestargli assistenza. La sua posizione è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

