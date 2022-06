Uomo in boxer lancia tavolini e sedie contro la vetrina del bar alla Loggia di Montebelluna. Fermato dai carabinieri un giovane in stato di alterazione psico fisica che questa mattina, 16 giugno, intorno alle 10 ha avuto una pesante discussione con il proprietario del locale di via Mazzini, sotto la loggia vicino al Municipio.

